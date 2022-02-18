Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde bulunan 2 iş yerine operasyon düzenledi.

İş yerlerine ait 2 depoda yapılan aramada, 19 bin 200 adet boş makaron, bin 600 adet dolu makaron, 843 paket gümrük kaçağı sigara ve 39 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.