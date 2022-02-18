Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 14:00Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Gaziantep'te kaçak sigara ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Gaziantep'te kaçakçılara yönelik yapılan operasyonda 843 paket gümrük kaçağı sigara, 19 bin 200 adet boş makaron, bin 600 adet dolu makaron ve 39 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde bulunan 2 iş yerine operasyon düzenledi.
İş yerlerine ait 2 depoda yapılan aramada, 19 bin 200 adet boş makaron, bin 600 adet dolu makaron, 843 paket gümrük kaçağı sigara ve 39 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: Gaziantep Kaçakçılık Makaron Sigara
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