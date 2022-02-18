İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine takibe aldıkları A.G. ve S.G'yi durdurarak üstlerini aradı.

Aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen çeşitli figür ve yazıların bulunduğu yılan derisi ile işlemeli kutu ele geçirildi.

Tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.