Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 15:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
TOKİ Keban'da 88 konut yapacak
[Fotoğraf: AA]
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı, özellikle sosyal konut üretimi için kurulmuş olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Elazığ'ın Keban ilçesinde 88 konut inşa edecek.
Elazığ Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Değirmenbaşı Mahallesinde 88 konut inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesi işinde yapım ihalesinin 19 Nisan'da gerçekleştirileceğini söyledi.
Girişimleri için AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık'a teşekkür eden Atlı, şöyle konuştu:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaretinde ilçemizde yaşanan konut sıkıntılarının giderilmesi ve yaşanan göç olaylarının önüne geçilmesi için TOKİ tarafından belediyemize ait taşınmazlar üzerine toplu konut yapımı konusunda talep dosyamızı sunmuştum. TOKİ tarafından yapılacak olan 88 konutun, yapım ihalesi 19 Nisan'da gerçekleşecektir."
Etiketler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Elazığ TOKİ
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