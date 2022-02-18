Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 15:36Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı
[Fotoğraf: İHA]
Erzincan'da sulama kanalına düşerek kaza yapan ve aracın içinde sıkışan sürücü itfaiye ve İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince kurtarıldı.
Erzincan-Sivas kara yolunda M.S.A.’nın kullandığı araç bir anda kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan sulama kanalına uçtu.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücünün çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştığını gören ekipler durumu İl Afet Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa zamanda kaza mahalline ulaşan ekiplerin yaklaşık yarım saatlik uğraşı sonucu yaralanan sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.
Etiketler: Erzincan İtfaiye Trafik Kazası
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