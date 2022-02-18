Haber Giriş: 18 Şubat 2022 Cuma 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de 47 bin 759 makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesinde bir haftalık asayiş uygulamalarında 47 bin 759 makaron ve gümrük kaçağı ürünler bulundu.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasına göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, ilçe genelinde bir hafta boyunca denetim yaptı.
Denetimlerde, 47 bin 759 makaron, gümrük kaçağı 635 paket sigara, 50 paket çay ve 17 şişe içki ele geçirildi.
Polis ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheli, işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Kaçak İçki Kaçakçılık Makaron Mersin
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