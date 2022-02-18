Muş Sağlık İl Müdürlüğü, vatandaşların aşı olmalarını sağlamak için çalışmalarına devam ediyor.

Kentte 7 Şubat tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan TURKOVAC aşısı vatandaşların tercihi oldu.

Sabah saatlerinden itibaren aşı yaptırmak için Muş Devlet Hastanesi'ndeki aşı odası önünde sıraya giren vatandaşlar, tercihini TURKOVAC aşısından yana kullanıyor.

Randevulu ve randevusuz bir şekilde vatandaşlara aşı hizmeti sunulan hastanede, TURKOVAC aşısına ilgi gün geçtikçe artıyor.

Hedef mavi kategoriye geçmek

Vatandaşların aşı işlemlerini gerçekleştiren sağlık ekipleri, yüzde 64.9'la turuncu kategoriden maviye geçebilmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

2 doz biontechin ardından Turkovac aşısı yaptıran Mehmet Can, "Muş Devlet Hastanesi'nde Turkovac aşısının uygulanmaya başladığını duydum. Öncesinde 2 doz biontech aşımı olmuştum, Turkovac ile üçüncü aşımı da oldum. Vatandaşlarımızın da aşı olmasını bekliyoruz` diye konuştu.