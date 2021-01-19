Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 14:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale'de bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir köyde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Bayramiç Kaymakamı Sercan Gökdemir başkanlığında toplandı.
Toplantıda, salgının yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla köyde 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Bunun üzerine jandarma ekiplerince köyün girişlerinde önlem alındı.
Etiketler: Karantina
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