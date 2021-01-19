Bursa'nın Gemlik ilçesinde, alınan bilgiye göre, Yalova'dan Bursa istikametine giden Selahattin Yılmaz idaresindeki 34 KG 874 plakalı tır, Gemlik Bağkur Sanayi Bölgesi'nde soğuk hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Çakıl ve kum yüklü tır, karşı şeride geçtikten sonra şarampole devrildi.

Kazayı gören vatandaşlar, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sürücü Yılmaz'ı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

112 Acil Sağlık ekiplerince Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

