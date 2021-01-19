Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 13:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ahlat'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi
[Fotoğraf: AA]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.
İlçede dün geceden itibaren aralıklarla devam eden kar nedeniyle ilçe merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.
Güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önü ile ve araçlarının üzerinde biriken karları temizledi.
Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda kar temizleme çalışması yürüttü.
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