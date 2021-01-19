Rize'de dün geceden itibaren aralıklarla devam eden yağış nedeniyle merkez ve ilçelerinde toplam 153 köyün yolu kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri köylere ulaşımın yeniden sağlanması için 73 personelle çalışmalarını sürdürüyor.

Kar kalınlığı Ovit Dağı'nda 50, Ayder Yaylası'nda ise 30 santimetrenin üzerine çıktı.

Karayolları ekipleri Ovit Dağı Sivrikaya mevkisindeki tünel bölgesinde ve Ayder Yaylası'nda yolun, araç trafiğine açık kalması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, sürücülerin kar lastiği olmadan yola çıkmamalarını ve beraberinde zincir, takoz ve çekme halatı bulundurmalarını istedi.

Giresun

Giresun İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkez ve ilçelerde toplam 44 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Artvin

Artvin il genelinde yağış sonrası kent genelinde 80 köy yolu ulaşıma kapandı.

Söz konusu yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri 20 personel ve 16 iş makinesiyle çalışma yürütüyor.

Artvin-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde de sürücüler, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşarken Karayolları ekipleri yolun açık kalması için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kentteki Atabarı Kayak Tesisleri'nde kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Gümüşhane

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 205 köy yolundan 142'si ulaşıma açıldı.

Ekipler, kalan 63 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu

Ordu'da etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yolların açılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, yazılı açıklamasında, kar yağışı sebebiyle 479 iş makinesi ve 550 personelin sahada olduğunu belirtti.

Güler, 910 kilometrelik güzergahta kar küreme ve tuzlama çalışmalarının devam ettiğini belirterek ekiplerin tamamının teyakkuzda olduğunu ifade etti.

Bayburt

Bayburt'ta iki gün önce başlayan ve aralıklara devam eden kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü.

Bayburt Belediyesi ekiplerinin kaldırım ve yollardaki karın temizlenmesi amacıyla başlattığı çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan köy yollarının tamamının açık olduğu kentte, gün boyunca aralıklarla etkili olan tipi, Bayburt-Erzurum ile Bayburt-Gümüşhane kara yollarında sürücülere zor anlar yaşattı.

Trabzon

Trabzon'da önceki gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sonucu ilçelerde 3 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, gün içerisinde Şalpazarı, Tonya ve Hayrat ilçelerinde bulunan kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.