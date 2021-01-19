Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 13:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Burdur'da kaçak tütün operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Burdur'un Bucak ilçesinde kaçak tütün ve mamulü satışına yönelik operasyonda 6 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ilçede 6 iş yerine operasyon düzenledi.
Adreslerde yapılan aramada, 125 kilogram kıyılmış tütün, 14 bin 630 doldurulmuş makaron, 4 bin boş makaron, 15 nargile tütünü, 75 sigara sarma aparatı, 10 bin 225 sigara filtresi, 60 tabaka, 7 nargile ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan ve haklarında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan işlem yapılan R.B, K.B, A.G, H.Ö, G.B. ve İ.B, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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