Haber Giriş: Kaynak: AA
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bayburt'ta
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Bayburt'ta ziyaretçilerini ağırlıyor.
"Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle yola çıkan ve Türk Dünyası Parkı'nda ziyarete açılan mobil müzeye, vatandaşlar ilgi gösterdi.
Öte yandan müzeye girişte vatandaşların ateşleri ölçüldü ve maske kontrolü yapıldı.
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