"Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" ülküsüyle yola çıkan ve Türk Dünyası Parkı'nda ziyarete açılan mobil müzeye, vatandaşlar ilgi gösterdi.

Öte yandan müzeye girişte vatandaşların ateşleri ölçüldü ve maske kontrolü yapıldı.