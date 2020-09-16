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Kırklareli'nde iki otomobilin çarpışması kameraya yansıdı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Zafer Mahallesi Büklüm Caddesi'nde A.A. yönetimindeki 34 FBG 73 plakalı otomobil ile S.S.Ç'nin kullandığı 34 CFY 213 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobildeki S.S.Ç. yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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