Sivas'ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ikamet eden S.Ç. ile Gülyurt Mahallesi'nde yaşayan E.D'nin Sivas Valiliği SYDV'den yardım olarak aldıkları yaklaşık bir ton kömürü, yaygın olarak kullanılan bir e-ticaret platformundan satışa çıkardıkları tespit edildi.

SYDV ekipleri, üzerinde "Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı" ile "para ile satılmaz" yazılan torbaların fotoğrafını da siteye koyarak kömürleri satmaya çalışan kişilerle alıcı gibi irtibata geçti.

Daha sonra evlere giden ekipler, kömürleri kamyona yükleyerek vakfa getirdi.

S.Ç. ve E.D'ye bir daha kömür yardımı yapılmayacağı öğrenildi.