Haber Giriş: Kaynak: AA
Tekirdağ'da tandırdaki közün neden olduğu yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde tandırdaki közün yol açtığı yangın söndürüldü.
Bahçelievler Mahallesi'nde vatandaşların kullandığı tandırın ahşap bölümleri, közler nedeniyle yandı. Alevlerin hızla çevredeki otları tutuşturması üzerine, vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Kapaklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
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