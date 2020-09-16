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Edirne'de ciple çarpışan minibüs devrildi
[Fotoğraf: AA]
İsmail Baykal'ın kullandığı 22 ET 207 plakalı minibüs, Umurbey Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 22 HC 026 plakalı ciple çarpıştı.
Edirne'de ciple çarpışan minibüs devrildi.
İsmail Baykal'ın kullandığı 22 ET 207 plakalı minibüs, Umurbey Mahallesi'nde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 22 HC 026 plakalı ciple çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi. Sürücü Baykal çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılırken, kazada yaralanan olmadı.
Kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu.
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