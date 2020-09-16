Haber Giriş: Kaynak: AA
Şarkışla'da "İlköğretim Haftası" dolayısıyla tören düzenlendi
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.
Şarkışla Milli Eğitim Müdür Vekili Osman Öztürk, 15 Temmuz Şehitler Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören sona erdi.
Törene katılanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uydukları dikkati çekti.
Programa Şarkışla Milli Eğitim Şube Müdürleri ve okul müdürleri katıldı.
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