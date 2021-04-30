Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Diyanet TV ekranlarından canlı yayınlanan “İyilik Vakti” programının konuğu oldu.

Başkan Erbaş, 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde uygulanacak tam kapanma sürecinde camilerin açık olacağını belirtti.

Camilerde cemaatle namaz kılınacak mı?

Vakit ve cuma namazlarının cemaatle kılınmaya devam edileceğini söyleyen Başkan Erbaş, “Bu kapanma günlerinde camilerde cemaate namaz kılınacak. Kapanma günleri bundan önce de oldu. Camilerimiz açık. Teravih namazı hariç Cuma ve vakit namazlarımız kılınıyor. Şu 1 yıldır defalarca sokağa çıkma kısıtlamaları yaşadık. Şimdi 17 gün sürecek bir tam kapanma yaşıyoruz. Ne olur milletimiz, bu fedakarlığı madem yapıyoruz, çok titiz davranalım, dikkat edelim. Mesafeye, tedbirlere, maskeye, mesafeye, temizliğe ve diğer tedbirlere riayet edelim. Bütün kardeşlerimize buradan tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bu hastalıktan bir an önce kurtulalım inşallah” diye konuştu.

İdlib izlenimlerini anlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) yardım faaliyetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erbaş, hafta sonu yerinde incelediği TDV’nin İdlib’de yaptığı insani yardım, eğitim çalışmaları, iyilik evleri ve yetim kamplarına dair izlenimlerini paylaştı:



“Üç buçuk milyon insan, derme çatma çadırlarda elektrik, susuz, yani insan için ihtiyaç olarak gördüğümüz ne varsa onların olmadığı bir mekanda yaşadığını düşününüz. İşte biz Türkiye Diyanet Vakfı olarak Devletimiz olarak başka sivil toplum kuruluşları olarak ne kadar insana ulaşabiliyorsak onların hiç olmazsa zaruri ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz.”

Başkan Erbaş, 81 ilde 1003 şube ile yardıma muhtaçlara ulaştıklarını anlattı: “Sadece 3 kiloluk, 5 kiloluk ramazan paketi değil, bizim verdiğimiz. Bu milletin ne kadar cömert olduğunu, bu milletin ne kadar büyük olduğunu götürüyoruz. Bayrağımızı, ülkemizi tanıtıyoruz.”



“Yetim çocuklar sevgiye muhabbete hasret”



Yetimlerle yaptığı iftarla ilgili duygularını paylaşan Başkan Erbaş, “Sanırım 5-6 yaşlarında bir yetim çocuk, öyle bire sarılması var ki, o babasızlığın üzerinde ne büyük bir etki bıraktığını insan görüyor. Tekrar tekrar sarılıyor. Yanaklarımızdan öpüyor. O sadece bir tanesiydi. Onlarca çocukla bu şekilde kucaklaştık. Onlara hiç olmazsa bu sevgiyi vermeye çalıştık. Çocuklar gerçekten sevgiye hasret, muhabbete hasret. Onlara sadece maddi olarak değil, manevi olarak da destek olmak gerekiyor. Maddiden daha çok manevi olarak destek olmak gerekiyor ki ayakta kalabilsinler. Acılarını, üzüntülerini, anne-baba hasretini giderebilsinler diye zaman zaman ziyaret etmek lazım. Onların yanında olduğumuzu her vesile ile göstermek lazım diye düşünüyorum” dedi.



“Zekat bu dengeyi sağlayan en büyük vasıtalardan birisidir”



İslam’ın bir denge dini olduğuna dikkati çeken Başkan Erbaş, “Bu dengeyi ibadetleri ile emirleri ile kuruyor. Bu dengeyi bozacak olan davranışları da yasaklıyor. Cenab-ı Hak Kur'an'da ve Peygamber Efendimiz sünneti ile bunu bize öğretmiş. Buna zarar verecek şeyleri Kur'an haram olarak telakki etmiş. Efendimiz, bu haramları, bu yasakları, bu zararlı şeyleri tanıtmış. Zekat bu dengeyi sağlayan en büyük vasıtalardan birisidir” ifadelerini kullandı.



“Vatandaşlarımız zekat hesaplamalarını web sitelerimizden yapabilirler”



Başkan Erbaş, TDV’nin vatandaşların zekatlarını hesaplayabilmeleri için bir uygulama geliştirdiğini ifade ederek sistemi anlattı:



“Vatandaşlarımız, kardeşlerimiz zekatını nasıl hesap edebilecekler? Öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Türkiye Diyanet Vakfımızın web sitelerinde zekat hesaplama butonu var. Zekat hesaplama butonuna tıkladığınız zaman o yönlendiriyor. Bugün biz talimat verdik, bütün müftülüklerimizin internet sitelerinde de bu zekat hesaplama butonu olacak. Oradan yapabilirler ya da en yakın müftülüğe gider kardeşlerimizin zekatını müftülükte arkadaşlarımız hesaplarlar.”

