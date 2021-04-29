Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 16:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te kısıtlamada kaçak kazı yapan 4 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu saatlerde kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Araban ilçesi Köklüce Mahallesi Kalyon mevkiinde bazı şüphelilerin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.
Bölgeyi ablukaya alan ekipler, 4 şüpheliyi kazı sırasında suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan ve jandarmaya götürülen şüphelilere, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği gerekçesiyle toplam 13 bin 876 lira idari para cezası kesildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Kaçak Kazı
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