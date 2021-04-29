Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 15:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Edirne'de bir otomobilde 16,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Edirne'de bir otomobilde 16,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki bir dinlenme tesisinde şüphelendikleri otomobilde arama yaptı.
Aramada, sırt çantasında 30 paket halinde 16,5 kilogram sentetik uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan sürücü M.E.Ş, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik Edirne
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