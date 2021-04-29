İl Jandarma Komutanlığı, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince yasa dışı bahis oynatıldığı gerekçesiyle yakalanan 6 şüphelinin karakoldaki işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden biri savcılık talimatıyla salıverildi, 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, bir şüpheliye ev hapsi verildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yasa dışı bahis oynattığı gerekçesiyle 27 Nisan'da düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınmıştı. Yasa dışı bahis oynadıkları tespit edilen 30 kişi hakkında da işlem yapılmıştı.