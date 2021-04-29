Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 15:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da yasa dışı bahis operasyonu: 4 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Alanya ilçesinde yasa dışı bahis oynattığı gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan 4'ü tutuklandı
İl Jandarma Komutanlığı, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince yasa dışı bahis oynatıldığı gerekçesiyle yakalanan 6 şüphelinin karakoldaki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden biri savcılık talimatıyla salıverildi, 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, bir şüpheliye ev hapsi verildi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde yasa dışı bahis oynattığı gerekçesiyle 27 Nisan'da düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alınmıştı. Yasa dışı bahis oynadıkları tespit edilen 30 kişi hakkında da işlem yapılmıştı.
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