Haber Giriş: 29 Nisan 2021 Perşembe 16:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'teki trafik kazası: 1 ölü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında tır sürücüsü hayatını kaybetti.
Gaziantep-Nizip Otoyolu üzerinde A.E. idaresindeki tır, İ.İ. yönetimindeki tır ile çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan sürücü A.E'nin kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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