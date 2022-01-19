Çankırı Karatekin Üniversitesi (ÇAKÜ), ulusal ve uluslararası çapta işbirliklerini arttırmaya devame diyor.

Bu kapsamda, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Ukrayna’nın Zhytomyr şehrinde yer alan Zhytomyr Polytechnic State Üniversitesi ile 5 yıllık işbirliği protokolü imzaladı.

ÇAKÜ Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ile Zhytomyr Polytechnic State Üniversitesi Rektörü Prof. Viktor Levdokymov arasında uzaktan imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde 5 yıl süreyle Erasmus, Erasmus programları ve AB projeleri kapsamında gerçekleştirilecek tüm akademik ve bilimsel çalışmaların ve projelerin sürdürülmesi hedefleniyor.

Zhytomyr Polytechnic State Üniversitesi Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Vasyl Mamray ile ÇAKÜ Uluslararası İlişikliler Ofis Başkanı ve Dış İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Şuayip Turan ve İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Cihan Doğruöz’ün yürüttükleri uzaktan müzakereler ile iki üniversite arasında imzalanan ve iki üniversite rektörlerinin de tensipleriyle 5 yıl boyunca akademik ve bilimsel çalışmaların gerçekleştirilmesi planlanıyor.

İmzalanan ikili anlaşma ile iki üniversite arasında akademik personel ve öğrenci hareketliliği çerçevesinde ziyaretler gerçekleştirilecek olup, ortak AB projeleri ve sürdürülebilir projelerin hayata geçirilmesi hedefleniyor.

Bu anlaşma kapsamında ÇAKÜ öğrencileri ve akademik personel, Erasmus eğitim verme-alma programlarından da faydalanacak olup karşılıklı kültür alışverişi sağlanacak.

