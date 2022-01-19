Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 17:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Konya’da tırın altında kalan yaya hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA]
Konya’da sokağa girmeye çalışan TIR'ın altında kalan 74 yaşındaki adam, olay yerinde hayatını kaybetti.
Konya'da saat 12.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi'nde kaza meydana geldi.
Fahrettin K. idaresindeki TIR, sokağa girdiği sırada sokakta yürüyen 74 yaşındaki Mehmet Kale’ye çarptı.
TIR'ın altında kalan yaşlı adam için çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve ambulans sevk edildi.
Sağlık görevlileri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.
Mehmet Kale'nin kaza yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi.
Polisin incelemesinin ardından hayatını kaybeden Mehmet Kale’nin cenazesi Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır şoförü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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