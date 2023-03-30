Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 10:38Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Buzlanma kazaya neden oldu: 1 ölü 8 yaralı
[Fotograf: İHA]
Sivas'ın Zara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Kazada, F.A. yönetimindeki hafif ticari araç sürücüsü buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazanın bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi.
Kazada, ticari araçta bulunan Özbekistan uyruklu B.M., M.S., Y.E., M.E., İ.İ., V.Y., A.S.ve C.İ.yaralandı.
Hastaneye kaldırılan yaralılardan C.İ. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: Sivas
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