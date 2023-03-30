İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Toroslar ilçesinde belirlenen ikamete operasyon düzenledi.

Narkotik dedektör köpeği "Miror" ile evde yapılan aramada, 286 tablette 4 bin 4 sentetik hap ele geçirildi.

Şüpheliler A.S, M.S. ve A.S. gözaltına alındı.