Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu
Trabzon'un yüksek kesimlerinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla devam etti.
Kent merkezinde dün akşamdan itibaren düşen hava sıcaklıklarıyla başlayan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Akçaabat ilçesine bağlı 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası, yoğun kar yağışıyla beyaza büründü.
Kar kalınlığının 10 santimetreyi aştığı yayladaki çiçek açmış ağaçlar ve bitkiler de karla örtüldü.
Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü, kar yağışının aralıklarla yarına kadar sürmesinin beklendiği öğrenildi.
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