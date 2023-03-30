Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de yüksek kesimlerine kar yağdı
Eskişehir'de hava sıcaklıklarının düşmesiyle kent merkezinin yüksek kesimleri karla kaplandı.
Eskişehirliler yeni güne karla uyandı.
Kent merkezinin yüksek bölgeleri kar tuttu. Araçlar, parklardaki oyun alanları, yeni çiçek açmış ağaçlar ve bitkiler karla örtüldü. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte yer yer sis de etkisini hissettirdi. Aralıklarla devam eden yağışın öğleden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.
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