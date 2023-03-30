Eskişehirliler yeni güne karla uyandı.



Kent merkezinin yüksek bölgeleri kar tuttu. Araçlar, parklardaki oyun alanları, yeni çiçek açmış ağaçlar ve bitkiler karla örtüldü. Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte yer yer sis de etkisini hissettirdi. Aralıklarla devam eden yağışın öğleden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.