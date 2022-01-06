Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'daki yaban hayatı fotokapana yansıdı
[Fotoğraf: AA]
Fotokapanlarla yiyecek arayan yaban domuzu, ayı, yaban kedisi, çakal, tilki, kızıl geyik ve yavruları görüntülendi.
Bursa'da, kırsal alanlara kurulan fotokapanlarla yaban hayatı görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü, kurduğu fotokapanlarla yaban hayvanlarının doğal ortamda nerede, nasıl yaşadıklarını ve nasıl beslendiklerini izledi.
Ormanlık alanlarda farklı bölgelere yerleştirilen fotokapanlara, yiyecek arayan yaban domuzu, ayı, yaban kedisi, çakal, tilki, kızıl geyik ve yavrularının görüntüleri yansıdı.
Etiketler: Bursa Doğal Yaşam
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