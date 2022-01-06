Yunus Emre’nin sevgi dili ile yürütmüş olduğu kültürel diplomasi faaliyetlerinin neticesinde dünyanın her yerinde Türkiye ile bağ kuran insan sayısının artmasına büyük katkı sunan Enstitü, Brunei halkının Türk kültürüne duydukları ilgiyi karşılıksız bırakmadı.

2017 yılında Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da faaliyete geçirdiği Türk Kültür Merkezi aracılığıyla Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenmek isteyenlerin yanı sıra geleneksel Türk okçuluğunu öğrenmek isteyenlere de destek veriyor.

Pandemi nedeniyle yüz yüze eğitimin verilemediği Brunei’den gelen talepler, çevrim içi kurslarla karşılanıyor. Aralarında akademisyen, sanatçı, gazeteci gibi farklı meslek gruplarından katılımcıların yer aldığı kurslar her kesime hitap ediyor. Yaz, bahar ve güz dönemleri olmak üzere yılda üç defa açılan kurslar kapsamında 2020 yılından bu yana 303 kursiyer eğitim almış bulunuyor.

Kültürel bağların güçlenmesine katkı sunan kurslar neticesinde ülkemizde misafir edilen okçular da dostluk köprülerinin kurulmasına katkı sunuyor. Dünyanın pek çok bölgesinden yoğun ilgi gören “Kemankeş Projesi” kapsamında yeni kurslar açılmaya devam ediyor.

Geleneksel Türk okçuluğu

Proje kapsamında bugüne kadar 32 ülkede açılan ve yaklaşık 3000 kişinin eğitim aldığı kurslara bir yenisi daha eklendi. Kuala Lumpur Yunus Emre Enstitüsünün destekleriyle Brunei’de gerçekleştirilen faaliyetlerden biri de geleneksel Türk okçuluğu kursları oldu. Enstitünün proje kapsamında Türkiye’de misafir ettiği eğitmenler, Brunei’de kurs vermeye başladı. Okçular Vakfı’nın ev sahipliğinde İstanbul’da katıldığı programda eğitmen eğitimi verilen Brunei Ar Rafi Archery Academy’de görevli kemankeşler, Brunei Savunma Bakanlığı personeline Geleneksel Türk Okçuluğu dersleri vermeye başladı.

Oldukça yoğun katılımın olduğu kurslar 83 personelin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Aldıkları eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifika almaya hak kazanıyor.