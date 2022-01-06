Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Malatya'da sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapan 2 zanlı yakalandı
[Fotoğraf:AA]
Malatya'da sosyal medyadan terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arguvan ilçesinde sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK ve sol terör örgütlerinin propagandası yaptığı tespit edilen 2 zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin evlerindeki aramada örgütsel dokümanlar ve silah ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılar, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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