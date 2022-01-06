Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık H.A, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesinde sentetik uyuşturucu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak H.A'nın "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık H.A. savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirterek, "Uyuşturucu ticareti yapmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezasına çarptırdığı H.A'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi.