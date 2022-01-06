Haber Giriş: 6 Ocak 2022 Perşembe 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Siirt'te tefecilik operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Siirt'te tefecilik yaptıkları iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.
Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tefecilik suçunu işledikleri öne sürülen kişileri yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda kent merkezinde haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 şüpheli, eş zamanlı operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Siirt
Son Haberler
- 16:49
- 16:37
- 16:37
- 16:32
- 16:33
Sıradaki Haber
Sivas'ta sanayi sitesinde başıboş gezen yasaklı ırk köpek barınağa götürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz