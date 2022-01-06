Dört Eylül Sanayi Sitesi'nde başıboş gezen pitbull cinsi köpek gören esnaf, hayvanı yakalayarak bir iş yerinin önüne bağladı.

Köpeğin sahibine ulaşamayan esnaf, durumu Sivas Belediyesine bildirdi.

Ekipler, köpeği hayvan ambulansıyla belediyeye ait barınağa götürdü.

Öte yandan merkeze bağlı Çelebiler köyü yakınına bırakılan iki yasaklı ırk köpek de ekipler tarafından alınarak barınağa teslim edildi.