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Güncel
AA 16.11.2023 10:25

Burdur'da bir kişiyi silahla öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası

Burdur'un Bucak ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişiyi silahla öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası verildi.

Burdur'da bir kişiyi silahla öldüren sanığa 15 yıl hapis cezası
[Fotoğraf: Getty]

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Boğazköy'de Hüseyin Koşdili'nin öldürüldüğü silahlı kavgaya ilişkin davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık H.E.A. ile tutuksuz yargılanan sanığın annesi N.A., F.K. ve tarafların avukatları katıldı.

Mahkeme heyetince son sözü sorulan H.E.A. savunmasında, böyle bir olay yaşandığı için pişman olduğunu söyledi. Kendini savunmaya çalıştığını öne süren H.E.A., öldürme kastıyla hareket etmediğini belirterek beraatini istedi.

Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti, sanık H.E.A.'nın eylemlerini haksız tahrik etkisi altında gerçekleştirdiği gerekçesiyle cezasında indirim yapılmasını ve 15 yıl hapisle cezalandırılmasını kararlaştırdı.

Sanıklardan F.K. hakkında da aynı kavgada N.A.'yı yaralamaktan 12 ay hapis cezasına hükmedildi.

Maktul Hüseyin Koşdili'ye karşı kasten öldürmeye, F.K.'ye karşı da kasten öldürmeye teşebbüs suçlarına azmettirmekten yargılanan N.A.'nın ise beraatine karar verildi.

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