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Güncel
İHA 16.11.2023 10:17

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, öğrenciler ile bir araya geldi

Iğdır Üniversitesinde Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç’un konuşmacı olarak katıldığı “Türkiye Yüzyılında Ombudsmanlık ve Üniversiteler” konulu konferans gerçekleşti.

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, öğrenciler ile bir araya geldi

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Kampüsü 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda gerçekleşen “Türkiye Yüzyılında Ombudsmanlık ve Üniversiteler” konulu konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla ile başladı.

Programda Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Hakkı Alma açılış konuşmasını yaptı. Daha sonra Kamu Başdenetçisi Av. Şeref Malkoç, “Türkiye Yüzyılında Ombudsmanlık ve Üniversiteler” konulu konferansı verdi.

Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun birçok görevi olduğunu ve birçok soruna çözüm bulma konusunda bir başvuru kapsı olduğunu belirterek, “Anayasa ve yasadaki hak ve özgürlükler açısından Avrupa'nın birçok ülkesinden daha çok ileri durumdayız. Problem nerede, problem uygulamadan kaynaklanıyor. Bu uygulamaları nasıl düzelteceğiz? İşte bizim gibi kurumlar vasıtasıyla.

Hak ve özgürlüklerin genişletilmesi, insan haklarının kamil manada uygulaması için kurulan kurumlardan birisi de Kamu Denetçiliği Kurumudur. Yani dünyadaki yaygın adı ile ombudsmanlıktır. Türkiye’de 18 yaşın altında başvuru alan tek kurum da ombudsmanlıktır. Yurt probleminiz oldu, üniversitede istediğiniz bir hakkınız mı gerçekleşmedi, şehirden üniversiteye ulaşımda zorlanıyor musunuz? Aklınıza ne geliyorsa veya iyi çalışmışsınız sınavdan iyi yapmışsınız ve istediğiniz not mu verilmedi ondan bile başvurabilirsiniz” dedi.

Soru ve cevap şeklinde devam eden program, plaket takdimi ile sona erdi.

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