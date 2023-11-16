Uşak Gül Spor Kulübü halk oyunlarında Türkiye 6. Oldu

Şampiyonaya Konya’nın da aralarında bulunduğu 25 ilden 38 takım katıldı, 700 çocuk yörelerinden oyunlar sergiledi.



İki farklı dalda yapılan Minikler Türkiye Halk Oyunları Şampiyonasında düzenlemesiz dalda; birinci Erzurum Sanat Merkezi Spor Kulübü, Düzenlemeli dalda ise; Antalya Yörem Halk Dansları Spor Kulübü birinci oldular. Uşak’ı temsil eden Gül Spor Halk Dansları Spor Kulübü ise Türkiye. 6 olarak Uşak’ın gururu oldular. Vali eşi Hülya Ergün Öğretmene teşekkür Gül Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Akyol Karçkay, Türkiye 6. olmaktan Byük mutluluk duyduğunu belirterek, “Kulübümüz 2019 yılında da Türkiye üçüncüsü olmuştu. Bşta bize bu başarıyı getiren kızlarıma, Sayın Valimizin kıymetli eşi Sayın Hülya Ergün Hanımefendi'ye, çalışanın hep arkasında duran Gençlik Spor İl Müdürümüz Sayın Hacı Tevfik Özdemir’e, müzisyenlerime ve bu başarıda bizimle ter akıtan ve emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.