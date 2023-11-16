Depremzede öğrenciler Ordu'nun turistik alanlarını gezdi

Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in davetlisi olarak kente gelen Gölbaşı Fen Lisesi öğrencileri, üç günlük program kapsamında ağırlandı.

Öğretmenlerinin de eşlik ettiği öğrenciler, Gölköy ilçesindeki Türkiye'nin 36. Tabiat Parkı Ulugöl'ü gezdi. Burada kano keyfi yaşayan öğrenciler, sonbaharın güzelliğinin yaşandığı Ulugöl'de doğa yürüyüşü, Uluvahta Yaylası'nda ise kamp yaptı.

Bazı ilçeleri de gezen öğrenciler, program sonunda Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Genel Sekreteri Abdulkadir Hatipoğlu, Büyükşehir Belediyesi olarak depremin ilk anından itibaren tüm ekip, personel ve yardımlarla bölgeye intikal ettiklerini belirtti.

Yaraların hızla sarılması ve şehirlerin yeniden inşası noktasında ellerinden geleni yaptıklarını vurgulayan Hatipoğlu, "Adıyaman bizim kardeş şehrimiz. Sizler de geleceğimizin teminatı, bizim için değerli öğrencilersiniz. Sizleri burada ağırlamak bizim için önemli. İnanıyorum ki tekrar Ordu'ya geldiğinizde her zaman gelebileceğiniz ve size daima açık olan bir kapı var. Sizleri aramızda görmek ve şehrimizde ağırlamak bizim için önemli." ifadelerini kullandı.

Hatipoğlu, öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.