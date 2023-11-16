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Güncel
AA 16.11.2023 10:02

Afyonkarahisar Belediyesi'nden temizlik personeline diksiyon eğitimi

Afyonkarahisar Belediyesindeki temizlik personeline yönelik "etkili iletişim ve diksiyon eğitimi" programı düzenleniyor.

Afyonkarahisar Belediyesi'nden temizlik personeline diksiyon eğitimi

Belediye Şehir Tiyatroları Salonu'nda iki grup halinde verilecek eğitime, belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görev yapan 400 personel katılacak.

Eğitmen Aydemir Kurt, gazetecilere, yaptığı açıklamada, belediyedeki temizlik personeline verilen eğitimlerdeki amacın sokaktaki insanlarla muhatap olunduğunda iletişim eksikliğinin giderilmesi olduğunu söyledi.

Belediyedeki diğer birimler için de eğitim planlaması yaptıklarını aktaran Kurt, "Eğitim çok iyi gidiyor. Sempati ve güler yüzle doğru Türkçe konuşuldukça bizim eğitimlerimizin başarısı ortaya çıkıyor. Eğitime yaklaşık 400 temizlik personelimizin katılmasını bekliyoruz" dedi.

Eğitim alan temizlik personellerinden Fatih Kaplan katıldığı eğitimin insanlarla etkili ve güzel iletişim kurmada faydalı olduğunu söylerken, diğer bir çalışan Ömer Çelikbaş ise eğitimin kendisinin iletişim becerisinin gelişiminde faydalı olacağını ifade etti.

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