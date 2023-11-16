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Güncel
AA 16.11.2023 10:10

Van'da "Teşvik, Destek ve Kayıt Dışı İstihdam Yaptırımları" semineri yapıldı

Türkiye İş Kurumu ve Sosyal Güvenlik Kurumu Van il müdürlüklerince "Teşvik, Destek ve Kayıt Dışı İstihdam Yaptırımları" konulu seminer düzenlendi.

Van'da "Teşvik, Destek ve Kayıt Dışı İstihdam Yaptırımları" semineri yapıldı

Van Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanlığında gerçekleştirilen seminerde konuşan İŞKUR İl Müdürü Ali Aslan, kentte istihdama katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Paydaş kurum ve kuruluşlarla sürekli bir araya geldiklerini belirten Aslan, "Kentteki muhasebecilerimiz ve mali müşavirlerimizi bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Kayıt dışı istihdam çok yönlü bir sorun. Bununla mücadelede etmek lazım. Denetimler yapılmalı. Tüm paydaşların kapsamlı ve uyum içinde çalışması gerekiyor" diye konuştu.

Van Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Yakup Örenci ise seminerin önemine değinerek işbirliği noktasında tüm sorumlulukları yerine getireceklerini aktardı.

SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy da kayıt dışı istihdamın gelecekte işsizlik sorununu tetikleyeceğini dile getirdi.

Seminere, İş ve Meslek Danışmanı Ali Çınar, Sosyal Güvenlik Denetmeni Gani Dalkılıç, muhasebeci ve mali müşavirler katıldı.

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