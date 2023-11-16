Bingöl kent meydanında çalışmalar sürüyor

Bingöl'de şehir merkezinin incisi olacak olan proje, yaklaşık 17 bin 500 metrekarelik alan üzerinde inşa ediliyor. İki katlı ve toplamda 500 araç kapasiteli otoparkın da olacağı projenin yüzde 100'ü tamamlandığında, şehrin çehresi tamamen değişmiş olacak.

Meydan üzerinde de çeşitli alanların yapılacağı proje, vatandaşların uğrak noktalarından biri haline gelecek.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kent meydanı ve katlı otopark projesinin şehri bal diyarı Bingöl’e çok yakışacağını belirtti.