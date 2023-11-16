Çok Bulutlu 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.11.2023 10:19

Bingöl kent meydanında çalışmalar sürüyor

Bingöl şehir merkezinin çehresini değiştirecek Kent Meydanı Projesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bingöl kent meydanında çalışmalar sürüyor

Bingöl'de şehir merkezinin incisi olacak olan proje, yaklaşık 17 bin 500 metrekarelik alan üzerinde inşa ediliyor. İki katlı ve toplamda 500 araç kapasiteli otoparkın da olacağı projenin yüzde 100'ü tamamlandığında, şehrin çehresi tamamen değişmiş olacak.

Meydan üzerinde de çeşitli alanların yapılacağı proje, vatandaşların uğrak noktalarından biri haline gelecek.

Belediye Başkanı Erdal Arıkan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kent meydanı ve katlı otopark projesinin şehri bal diyarı Bingöl’e çok yakışacağını belirtti. 

ETİKETLER
Bingöl
Sıradaki Haber
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, öğrenciler ile bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:35
Şanlıurfa'da yoğun sis: Göz gözü görmüyor
10:26
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı
10:24
Mehmet Ali öğretmen organlarıyla 5 kişiye umut oldu
10:18
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
10:33
Bakan Güler: Bu yıl 1868 terörist etkisiz hale getirildi
10:13
Yokuş aşağı inen otobüsün freni boşaldı, facia ucuz atlatıldı
Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yollar sonbaharın renkleriyle buluştu
Domaniç Dağları'ndaki kıvrımlı yollar sonbaharın renkleriyle buluştu
FOTO FOKUS
Hatay'da 8 katlı bina kornayla yıkıldı: O anlar kamerada
Hatay'da 8 katlı bina kornayla yıkıldı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ