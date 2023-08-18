Bulgaristan’da Kızıl Ordu anıtı saldırıya uğradı

Gece saatlerinde meydana gelen olayda bir futbol kulübünün fanatikleri oldukları tahmin edilen saldırganlar eylem yaptı. Anıtın belediye tarafından kaldırılma planına karşı çıkan sosyalistler, onu korumak için kurdukları çadırlarında saldırıya uğradıklarını ifade etti. Sis bombaları kullanan saldırganlar anıtta yer alan, "Müteşekkir Bulgar halkından kurtarıcı Kızıl Ordu'ya" yazısının bir bölümünü çekiçle kırdı.

Polisin müdahalesi sonucu 4 kişi gözaltına alındı.

Sofya Belediye Meclisi, 9 Mart'ta anıtın Sosyalist Sanat Müzesi'ne taşınması kararı almıştı.

Başbakan Nikolay Denkov'un koalisyon hükümeti de anıtın ithaf edildiği Kızıl Ordu'nun 1944'te Bulgaristan'ı kuşatarak, Bulgaristan Komünist Partisinin (BKP) darbe ile iktidara gelmesine ve 1989'a dek yönetimini sürdürmesine neden olduğunu kabul ediyor.

Sosyalist siyasetçiler, 1954'te eski komünist rejim tarafından propaganda amaçlı inşa edilen 45 metrelik anıtın kentteki Sosyalist Sanat Müzesi'ne taşınması planına karşı çıkıyor.

Çevresindeki heykel kompozisyonları ile başkentin Sredetz belediyesinde geniş bir alanı kaplayan anıt, yıllardır ülkedeki Rusya ve NATO-AB yanlısı gruplar arasında tartışma konusu oluyor.

Sredetz Belediye Başkanı Trayço Traykov, anıtın yerinin Sosyalist Sanatı Müzesi olduğunu belirterek, "Şehrin merkezinde çürük diş gibi duran bu anıtın taşınmasına dek çevresine duvar çekilmesini uygun görüyorum. Çürük diş çekilmediği sürece tüm organizmayı zehirlemeye devam edecek." dedi.