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Güncel
İHA 18.08.2023 14:32

Kars’a sağanak uyarısı

Kars’ta sağanak bekleniyor.

Kars’a sağanak uyarısı

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nce yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı, yağışların öğle saatlerinden sonra Kars genelinde, Ağrı'nın Eleşkirt, Tutak, Diyadin, Doğubeyazt ilçeleri ile Iğdır'ın Tuzluca, Aralık ve Karakoyunlu ilçelerinde yerel mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenen Kars ve bölgede, rüzgarın Kuzeyli ve Batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi. 

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