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Güncel
AA 18.08.2023 14:24

Van'da belediye ekipleri 3 bin 300 kişiye sıcak yemek ulaştırıyor

Van'da belediye ekipleri her gün ihtiyaç sahibi 3 bin 300 kişinin evine yemek servisi yapıyor.

Van'da belediye ekipleri 3 bin 300 kişiye sıcak yemek ulaştırıyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım çalışmaları devam ediyor.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'nın talimatı doğrultusunda sosyal hizmet çalışmalarına ağırlık veren belediye ekipleri, yaşlı, yardıma muhtaç ve kimsesizlerin yanında oluyor.

İpekyolu Caddesi'nde bulunan Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığına bağlı aşevinde günlük 3 bin 300 kişiye üç çeşit yemek hazırlanıyor.

Aşevinin 30 çalışanı tarafından titizlikle hazırlanan yemekler, gıda kontrol mühendislerince analiz edildikten sonra sefer taslarına konularak, sosyal hizmet uzmanları tarafından belirlenen adreslere teslim ediliyor.

Yemekleri kapılarına kadar getirilen ihtiyaç sahipleri, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek belediye ekiplerine teşekkür etti.

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