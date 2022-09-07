Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 14:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Boşanma davalarının olduğu gün kocası tarafından bıçaklandı
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde boşanma davalarının olduğu gün eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı.
Sakarya Adliyesi ve Resmi Daireler Kampüsü karşısındaki bir kafede arkadaşlarıyla oturan Ş.B., bugün görülecek boşanma davası öncesi eşi E.B'nin bıçaklı saldırısına uğradı.
Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan kadın, sağlık ekiplerince çevredeki hastaneye kaldırıldı. Ş.B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Şüpheli E.B. ise sesleri duyması üzerine olay yerine gelen adliyede görevli polis tarafından gözaltına alındı.
Etiketler: Sakarya Kadına Şiddet Polis
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