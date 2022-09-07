"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 2022 Yılı Faaliyet Planı" protokolü çerçevesinde İçişleri Bakanlığınca kadına şiddetle mücadeleye yönelik eğitim seferberliği başlatıldı.

Bu çerçevede halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerle yapılacak eğitimlerle en az 5 milyon erkeğe ulaşılması hedefleniyor.

Eğitim Şube Müdürlüğü eğitim salonunda, Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü erkek personeline de, Erzincan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen eğitmen eşliğinde "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Farkındalık" eğitimi verildi.