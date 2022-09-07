İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ek 16. maddesinin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar gereği, Tirebolu ilçesinin Karadeniz Sahil Yolu üzerinde 8 noktada her iki istikamette 8+800 kilometrelik mesafede hız koridoru sistemi kurulduğu duyuruldu.

Tirebolu ilçe merkezi Doğankent kavşağında ise bir noktada kırmızı ışık ihlal tespit sistemi kurulumunun yapıldığı belirtilen açıklamada, her iki Elektronik Denetleme Sistemi'nin 15 Eylül 2022 itibariyle faaliyete başlayacağı vurgulandı.