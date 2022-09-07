Bolu’da bir tavuk fabrikasında çalışan işçilerden 27’si, gece saatlerinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle kent merkezindeki hastanelere gitti. Hastanede yapılan tetkiklerde işçilerin zehirlendiği belirlendi. İşçiler hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Yaşanan olayın ardından İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü ekipleri fabrikada bulunan yemeklerden ve içme sularından numune alarak incelemek üzere laboratuvara götürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.