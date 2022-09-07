Ürgüp'te D.A, bir süredir kızını rahatsız ettiği ileri sürülen İbrahim A'ya, 5 Eylül'de Ayvalı köyü çıkışındaki otobüs durağında tabancayla ateş etmiş, yaralı halde kaçmaya çalışan genci bir evin bahçesinde yakalayarak bıçakla saldırmıştı.

Sağlık ekipleri, İbrahim A'nın hayatını kaybettiğini belirlemiş, D.A, suç aletleriyle jandarmaya teslim olmuştu.

Jandarmaya teslim olan D.A, işlemlerinin ardından Ürgüp Adliyesine sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.