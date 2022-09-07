Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 13:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kızını rahatsız ettiğini ileri sürdüğü genci öldüren baba tutuklandı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kızını rahatsız ettiğini öne sürdüğü genci öldüren baba tutuklandı.
Ürgüp'te D.A, bir süredir kızını rahatsız ettiği ileri sürülen İbrahim A'ya, 5 Eylül'de Ayvalı köyü çıkışındaki otobüs durağında tabancayla ateş etmiş, yaralı halde kaçmaya çalışan genci bir evin bahçesinde yakalayarak bıçakla saldırmıştı.
Sağlık ekipleri, İbrahim A'nın hayatını kaybettiğini belirlemiş, D.A, suç aletleriyle jandarmaya teslim olmuştu.
Jandarmaya teslim olan D.A, işlemlerinin ardından Ürgüp Adliyesine sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Nevşehir
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