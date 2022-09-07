Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba 13:25Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bayburt’ta ata sporu cirit yaşatılıyor
[Fotograf: İHA]
Bayburt’ta atlı spor kulüplerince düzenlenen müsabakalarla ata sporu cirit yaşatılıyor.
Bayburt cirit sahasında düzenlenen hazırlık karşılaşması renkli görüntülere sahne oldu.
Kıyasıya mücadelenin gerçekleştiği gösteri müsabakasında zaman zaman atlar ve sporcular zor durumda kaldı.
Nefes kesen mücadeleyi vatandaşlar ilgiyle takip etti. Karşılaşmanın ardından sahaya inen çocuklar da atlara binerek tur attı.
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